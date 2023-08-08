Власти сообщили о гибели трех бойцов из Воронежской и Курской областей в зоне СВО

Глава Лискинского района Воронежской области Игорь Кирнос сообщил о гибели в зоне проведения специальной военной операции двух жителей района. Информация о них появилась в telegram-канале чиновника.

Рядовой Александр Боков 1989 года рождения до службы жил с семьей в поселке Давыдовка. «По словам товарищей, всегда отличался смелостью и решительностью, был примерным семьянином и надежным другом»,— рассказал глава района.

Второй погибший — житель Лисок рядовой Максим Машин 1999 года рождения. «Наш земляк погиб в бою, сражаясь за правое дело. Максим Валерьевич всегда был настоящим патриотом. Его отличали такие качества, как храбрость и стойкость, повышенное чувство ответственности и справедливости. Он показал пример истинного мужества и героизма»,— сообщил господин Кирнос.

А в правительстве Курской области рассказали о гибели 31 июля в бою в ДНР рядового контрактника Александра Калашникова. Он родился 10 марта 1999 года в селе Воробьевка Солнцевского района. После окончания девяти классов Шумаковской средней школы продолжил обучение в ПУ-34 в поселке Солнцево. Прошел срочную службу в Воздушно-десантных войсках. В мае 2023 года заключил контракт, службу проходил в тульском 51-ом парашютно-десантном полку 106-й воздушно-десантной дивизии.

Все три погибших посмертно награждены орденами Мужества.

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Олег Мухин