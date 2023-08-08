Фото дня: 8 августа

Представитель коренных народов Бразилии, забастовка таксистов в ЮАР и другие снимки — в фотогалерее «Ъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Белен, Бразилия. Представитель племени Тембе на мероприятии Бразильского института географии и статистики, посвященном коренным народам страны Фото: Reuters / Ueslei MarcelinoвЂЁ Кейптаун, ЮАР. Забастовка таксистов, выступающих против дорожных служб Фото: Reuters / Nic Bothma Вестминстер, США. Столбы линий электропередач, обрушенные в результате шторма Фото: Jerry Jackson / The Baltimore Sun / AP Алжезур, Португалия. Местные жители наблюдают за лесным пожаром Фото: Reuters / Pedro Nunes Катманду, Непал. Дома, затопленные паводковыми водами реки Багмати Фото: Reuters / Navesh Chitrakar Брей, Ирландия. Поклонники на церемонии прощания с певицей Шинейд О'Коннор Фото: Liam McBurney / PA / AP Следующая фотография 1 / 6 Белен, Бразилия. Представитель племени Тембе на мероприятии Бразильского института географии и статистики, посвященном коренным народам страны Фото: Reuters / Ueslei MarcelinoвЂЁ Кейптаун, ЮАР. Забастовка таксистов, выступающих против дорожных служб Фото: Reuters / Nic Bothma Вестминстер, США. Столбы линий электропередач, обрушенные в результате шторма Фото: Jerry Jackson / The Baltimore Sun / AP Алжезур, Португалия. Местные жители наблюдают за лесным пожаром Фото: Reuters / Pedro Nunes Катманду, Непал. Дома, затопленные паводковыми водами реки Багмати Фото: Reuters / Navesh Chitrakar Брей, Ирландия. Поклонники на церемонии прощания с певицей Шинейд О'Коннор Фото: Liam McBurney / PA / AP