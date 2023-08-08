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Коммерсантъ FM
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Фото дня: 8 августа

Запоминающиеся кадры вторника

Представитель коренных народов Бразилии, забастовка таксистов в ЮАР и другие снимки — в фотогалерее «Ъ».

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Белен, Бразилия. Представитель племени Тембе на мероприятии Бразильского института географии и статистики, посвященном коренным народам страны

Белен, Бразилия. Представитель племени Тембе на мероприятии Бразильского института географии и статистики, посвященном коренным народам страны

Фото: Reuters / Ueslei MarcelinoвЂЁ

Кейптаун, ЮАР. Забастовка таксистов, выступающих против дорожных служб

Кейптаун, ЮАР. Забастовка таксистов, выступающих против дорожных служб

Фото: Reuters / Nic Bothma

Вестминстер, США. Столбы линий электропередач, обрушенные в результате шторма

Вестминстер, США. Столбы линий электропередач, обрушенные в результате шторма

Фото: Jerry Jackson / The Baltimore Sun / AP

Алжезур, Португалия. Местные жители наблюдают за лесным пожаром

Алжезур, Португалия. Местные жители наблюдают за лесным пожаром

Фото: Reuters / Pedro Nunes

Катманду, Непал. Дома, затопленные паводковыми водами реки Багмати

Катманду, Непал. Дома, затопленные паводковыми водами реки Багмати

Фото: Reuters / Navesh Chitrakar

Брей, Ирландия. Поклонники на церемонии прощания с певицей Шинейд О&#39;Коннор

Брей, Ирландия. Поклонники на церемонии прощания с певицей Шинейд О'Коннор

Фото: Liam McBurney / PA / AP

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Белен, Бразилия. Представитель племени Тембе на мероприятии Бразильского института географии и статистики, посвященном коренным народам страны

Фото: Reuters / Ueslei MarcelinoвЂЁ

Кейптаун, ЮАР. Забастовка таксистов, выступающих против дорожных служб

Фото: Reuters / Nic Bothma

Вестминстер, США. Столбы линий электропередач, обрушенные в результате шторма

Фото: Jerry Jackson / The Baltimore Sun / AP

Алжезур, Португалия. Местные жители наблюдают за лесным пожаром

Фото: Reuters / Pedro Nunes

Катманду, Непал. Дома, затопленные паводковыми водами реки Багмати

Фото: Reuters / Navesh Chitrakar

Брей, Ирландия. Поклонники на церемонии прощания с певицей Шинейд О'Коннор

Фото: Liam McBurney / PA / AP

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