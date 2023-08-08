В Краснодаре произошел крупный пожар из-за возгорания мусора

В Краснодаре в районе улицы Новороссийской из-за возгорания мусора произошел крупный пожар. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Сообщение о происшествии поступило диспетчеру в 14:57. Прибывшие на место пожарные обнаружили два очага возгорания площадью по 450 кв.м. каждый. К ликвидации пожара привлекли 12 человек и три единицы техники.

Очевидцы в соцсетях сообщают, что огонь от горящего мусора перекинулся на траву и подобрался к зданиям футбольной академии «Краснодар». Ликвидация возгорания в настоящее время продолжается.

Анастасия Донскова

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