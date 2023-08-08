Курский губернатор попросил чиновников «поработать» с УК-должниками вместе с правоохранителями

Губернатор Курской области Роман Старовойт в ходе совещания в облправительстве попросил подчиненных провести работу с управляющими компаниями (УК), накопившими долги перед поставщиками ресурсов, с участием правоохранителей. По словам главы региона, на 1 июля задолженность потребителей Курской области за поставку топливно-энергетических ресурсов составляет 2,4 млрд руб.: 1,056 млрд руб. — по тепловой энергии, 823 млн руб. — по электроэнергии, 523 млн руб. — по природному газу. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года общая сумма выросла почти на 65 млн руб., или почти на 3%.

«Это небольшой рост, но в прошлом году у нас было снижение. Это очень тревожные данные. Есть несознательные земляки, которые систематически не платят за поставляемые тепло, газ и электричество. Я прошу разобраться с этим. С УК, которые у нас имеют задолженность, нужно отдельно провести работу, в том числе, с правоохранительными органами»,— сказал господин Старовойт. Он перечислил коммунальщиков-должников:

ООО «УК Курска»;

ООО «УК Сейм»;

ООО «УК “Парковая”»;

ООО «УК Эксперт»;

ООО «УК Партнер»;

ООО «Аврора+»;

ООО «Городская управляющая компания №1»;

ООО «УК “ТСЖ”»;

ООО «УК “Северный”»;

ООО «УК “Соловушка”»;

ООО «УК “Жилсервис-центр”».

Губернатор выразил опасение, что регион приближается к ситуации десятилетней давности. Тогда у жителей Курска образовалась задолженность за тепловую энергию в размере более 2 млрд руб. В счет ее погашения власти отдали поставщику ресурса, которым выступал филиал «Квадры», тепловые сети. На сегодня речь идет о нескольких сотнях километров коммуникаций. По мнению господина Старовойта, увеличение задолженности может привести к новому отчуждению коммунального имущества.

Алина Морозова

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