Одного из пострадавших в ДТП под Брюховецком детей переводят в краевую клинику

Пострадавшего мальчика из футбольной команды, которая попала в ДТП под Брюховецком, в стабильно тяжелом состоянии готовят к переводу в ККБ, второй пострадавший получает лечение амбулаторно, сообщает региональный оперштаб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

Напомним, что вчера на автодороге «Краснодар — Ейск» детская футбольная команда попала в аварию по пути на соревнования в Краснодар.

Предварительно установлено, что водитель грузовика выехал на встречную полосу и столкнулся с пассажирским автобусом «ГАЗ». В автобусе находилось 10 человек. Двое подростков получили травмы различной степени тяжести, 15-летний мальчик погиб на месте.В отношении 46-летнего водителя грузового автомобиля возбуждено уголовное дело.

Георгий Ефименко

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