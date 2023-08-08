Экс-замглавы Тбилисского района подозревают в незаконной выдаче разрешения на строительство

На Кубани в отношении бывшего заместителя главы Тбилисского района подозревают в незаконной выдаче разрешения на строительство .об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Краснодарскому краю.

Заявление о выдаче разрешения поступило в районную администрацию в 2019 году. Документация не соответствовала необходимым требованиям, в том числе пожарной безопасности. Несмотря на это, 44-летний фигурант дела выдал разрешение. В 2020 году он же согласовал внесение изменений в ранее выданные документы.

«В декабре 2021 года выдал разрешение на ввод в эксплуатацию построенного задания, чем существенно нарушил охраняемых законом интересы общества и государства»,— говорится в сообщении.

В отношении злоумышленника возбудили уголовное дело по ч.1 ст.286 УК РФ (превышение должностных полномочий). Расследование продолжается.

Анастасия Донскова

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