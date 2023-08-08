Перевозчик прокомментировал жалобы на жару в вагонах поезда в Симферополь

Компания «Гранд Сервис Экспресс» прокомментировала жалобы пассажиров на жару в вагонах поезда Москва-Симферополь и отсутствие туалетов. Об этом сообщает «Юга.ру».

«Мы делаем все, чтобы привести эти вагоны в порядок. К сожалению, техника может выйти из строя в пути, такое случается, и, подчеркиваем, не носит массовый характер. Поездные бригады всегда стараются оперативно исправить поломки в пути. Однако, учитывая данный факт, в дополнительных поездах с четырехсотой нумерацией тариф снижен и зафиксирован»,— цитирует издание заявление компании.

В летний период предприятие арендует дополнительные вагоны в условиях летнего дефицита.

Ранее пассажиры поезда пожаловались в соцсетях на жару в вагонах. Очевидцы сообщают, что нескольким пассажирам стало плохо в пути.

Анастасия Донскова

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