В Ярославской области выросло предложение на рынке новостроек

За шесть месяцев 2023 года на рынок Ярославской области выведено 32 новых многоквартирных дома, что на 45,5% больше, чем за аналогичный период 2022 года. Об этом говорится в исследовании портала «Единый ресурс застройщиков».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Новостройка в Ярославле

Фото: Антон Голицын Новостройка в Ярославле

Фото: Антон Голицын

За 6 месяцев сданы 2,7 тыс. квартир общей площадью 0,14 млн кв.м. В среднем с начала 2023 года на рынок региона ежедневно выводилось 13 квартир (на 30% больше, чем в 2022 году).

«При сохранении таких же темпов всего за год на рынок Ярославской области будет выведено 4,75 тыс. квартир»,— отмечается в исследовании.

Антон Голицын