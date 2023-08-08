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Минимальный набор продуктов в Нижегородской области за полгода подорожал на 11%

Потребительские цены в Нижегородской области в первом полугодии 2023 года выросли на 2,4%, сообщает региональное управление Росстата. По данным статистического ведомства, продовольственные товары с начала года подорожали на 2,5%, непродовольственные — на 1,4%, услуги — на 3,6%.

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Стоимость условного (минимального) набора продуктов питания в среднем по области на начало июля составила 5,4 тыс.руб. в расчете на одного человека. С начала года она выросла на 10,7%. Стоимость фиксированного набора потребительских товаров и услуг для межрегиональных сопоставлений покупательной способности населения в среднем по Нижегородской области в июне составила 20,2 тыс. руб., увеличившись с начала года на 4%.

Андрей Репин

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