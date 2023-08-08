В Крыму осудят газовщика из-за халатности, повлекшей смерть ребенка

В Крыму сотрудник «Крымгазсети» предстанет перед судом по обвинению в халатности, которая привела к гибели ребенка. Об этом сообщила пресс-служба следкома Крыма.

По данным ведомства, в обязанности подозреваемого входил плановый ежегодный контроль газопроводов и газового оборудования. В мае прошлого года в частном доме одного из населенных пунктов Бахчисарайского района такого контроля не проводилось. В результате халатности, из-за скопления окиси углерода, трехлетний ребенок получил острое отравление и скончался. Экспертиза показала, что монтаж газового оборудования в помещении, где скопилась опасная смесь, был выполнен с нарушением необходимых требований.

По факту происшествия возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая смерть человека).

Анастасия Донскова

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