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Власти Липецка ищут подрядчика для ремонта 33 участков дорог за 891 млн рублей

Муниципальное учреждение «Управление главного смотрителя Липецка» объявило поиск подрядчика для ремонта 33 участков городских дорог. Информация об этом появилась на портале госзакупок. Начальная цена контракта — 891,2 млн руб. Финансирование — средства городского и областного бюджетов.

Подрядчику будет необходимо заменить покрытие проезжих частей и пешеходных зон, обустроить дорожные ограждения, знаки, светофоры (как для водителей, так и для пешеходов), а также провести озеленение территорий. Работы нужно выполнить в период с момента заключения контракта до 31 августа 2024 года. Исключением станет обновление участка от дома №2 до дома №39 на улице Стаханова — оно должно начаться 1 марта 2024 года.

Подрядчика выберут в ходе аукциона. Заявки на участие в нем можно подать до 23 августа, итоги будут подведены 25 августа.

Ранее липецкие власти объявили поиск подрядчиков для ремонта региональных дорог в следующем году в четыре этапа. Сумма начальных цен контрактов составляет 4 млрд руб.

Алина Морозова

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