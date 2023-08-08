Власти призвали воронежцев строже соблюдать ПДД в самом аварийном месяце в году

Правительство Воронежской области и управление ГИБДД регионального главка МВД обратились к местным жителям с просьбой строже соблюдать правила дорожного движения в августе — самом аварийном месяце году. Об этом сообщила пресс-служба облправительства.

В последний месяц лета интенсивность транспортного потока увеличивается: по данным властей, только по трассе М-4 «Дон» каждый день проезжают до 70 тыс. автомобилей. Это связано с завершением отпусков и подготовкой к наступающему учебному году. По словам чиновников, это напрямую влияет на рост количества ДТП на федеральных трассах, в районах области и в Воронеже.

«Просим максимально сконцентрироваться на управлении транспортным средством и не отвлекаться на внешние факторы, в том числе на устройства мобильной связи, а в случае проявления усталости обязательно делать перерывы в управлении транспортным средством. Помнить, что соблюдение скоростного режима напрямую связано с тяжестью последствий дорожно-транспортных происшествий. Что за каждым необдуманным поступком на дороге стоят жизни наших сограждан, детей»,— подчеркнули в правительстве региона.

Соблюдение скоростного режима особенно важно на участках дорог, где максимально допустимая скорость движения составляет 110-130 км/ч. Некоторые из них расположены в Воронежской и Липецкой областях. Их обслуживает госкомпания «Автодор».

По словам представителей компании, на таких участках большая часть аварий — «это попутные столкновения, в том числе из-за несоблюдения дистанции». Чтобы водители соблюдали ее, на восьми «скоростных» участках дорог (в том числе в Воронежской и Липецкой областях) нанесут экспериментальную разметку. Она будет выглядеть как серия стрелок или галочек. Автомобилисты должны будут учитывать количество стрелок до едущей впереди машины: если их две, то дистанция соблюдается.

«Безопасная дистанция на дороге составляет половину от разрешенной скорости. Соответственно, для участков с разрешенной скоростью 110 км/ч это 55 метров, а там, где скоростной режим достигает 130 км/ч — 65 метров»,— пояснили в «Автодоре».

По данным «АльфаСтрахования», в самом Воронеже в первой половине 2023 года наибольшее число ДТП традиционно произошло на Московском и Ленинском проспектах (8,3% и 3,44% зарегистрированных случаев по каско и ОСАГО), а также на 9 Января (4,13%). Также в числе наиболее аварийных улиц — Антонова-Овсеенко, проспект Патриотов, Остужева.

Алина Морозова, Олег Мухин

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