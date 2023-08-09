Петербургская компания вошла в тройку застройщиков страны по объему ввода жилья

Петербургская компания Setl Group вошла в тройку застройщиков страны по объему ввода жилья в эксплуатацию, сообщает портал «Единый ресурс застройщиков».

По итогам последних семи месяцев первое место удерживает московский девелопер ПИК, который ввел более 1,14 млн кв. м жилья. Это 47 многоквартирных домов и три дома с апартаментами в 33 жилых комплексах. 64% жилья было введено в Москве, 23% в Московской области. По итогам 2022 года ПИК также занимал первое место с объемом ввода 2,13 млн кв. м жилья.

На втором месте рейтинга расположилась ГК «Самолет», которая ввела более 812 тыс. кв. м. По итогам прошлого года группа компаний занимала третье место.

Третью строчку занял петербургский холдинг Setl Group с объемом ввода более 462 тыс. кв. м. Четвертое место тоже занял застройщик из Петербурга — Группа ЛСР.

«Единый ресурс застройщиков» публикует рейтинг застройщиков по объему ввода жилья в эксплуатацию первого числа каждого месяца. При формировании рейтинга учитываются жилые дома и дома с апартаментами, которые имеют опубликованные в ЕИСЖС (наш.дом.рф) проектные декларации, а также разрешения на ввод в эксплуатацию, полученные в текущем году.

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