Суд приговорил к условному сроку воронежца, получившего доступ к данным РЖД

Приговором Коминтерновского райсуда Воронежа работник РЖД был признан виновным в неправомерном доступе к компьютерной информации, повлекшем вред критической информационной инфрраструктуре (ч. 2 ст. 274.1 УК РФ), и в собирании незаконным способом сведений, составляющих коммерческую тайну (ч. 1 ст. 183 УК РФ). Об этом сообщили в воронежском управлении ФСБ, которое выявило противоправную деятельность горожанина. Имя осужденного в управлении и в суде не раскрыли.

В службе установили, что житель Воронежа 1964 года рождения «неправомерно осуществил доступ к охраняемой законом компьютерной информации», содержащейся в информационных и автоматизированных системах РЖД, а также незаконно получил сведения, составляющие коммерческую тайну. Суд назначил ему три года и два месяца лишения свободы условно с испытательным сроком три года и штрафом в 250 тыс. руб. Также осужденный лишен права получать доступ к информации, содержащейся в критической информационной инфраструктуре РФ, на два года.

Олег Мухин

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