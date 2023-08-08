Москалькова предложила вписать в декларацию ООН «право на историческую память»

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова предложила дополнить Всеобщую декларацию прав человека «правом на историческую память». Свою инициативу она объяснила тем, что во время траурной церемонии в японской Хиросиме по случаю 78-й годовщины со дня бомбардировки ни разу не упомянули о тех, кто «был виновником трагедии».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Татьяна Москалькова

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Татьяна Москалькова

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Всеобщая декларация прав человека была принята резолюцией Генассамблеи ООН 10 декабря 1948 года. Это рекомендательный документ для стран—членов ООН. Декларация считается первым международным документом, зафиксировавшим права, которыми наделены все люди.

«Сегодня, через 78 лет, у людей отбирают право на историческую память: во время траурной церемонии в Хиросиме ни разу не упомянули о тех, кто был виновником трагедии. Считаю, что было бы справедливо дополнить Всеобщую декларацию прав человека "правом на историческую память"»,— написала госпожа Москалькова в своем Telegram-канале.

В своем сообщении Татьяна Москалькова выразила соболезнования пострадавшим при бомбардировке Хиросимы в августе 1945 года и членам их семей. Она также добавила, что дополнение Всеобщей декларации «правом на историческую память», возможно, «могло бы помочь уберечь человечество от настоящего Конца Света».

Японские города Хиросима и Нагасаки подверглись американской атомной бомбардировке в 1945 году 6 и 9 августа. Оба города стали единственными местами боевого применения ядерного оружия. При атаке погибли 70–100 тыс. человек в Хиросиме и 70 тыс. — в Нагасаки. Число погибших вместе с теми, кто умер от лучевой болезни, превышает 500 тыс. человек.

6 августа 2023 года в японском городе Хиросима прошла масштабная траурная церемония памяти жертв атомной бомбардировки в 1945 году. Однако, как сообщало «РИА Новости», никто из японских политиков не упомянул на ней, что бомбардировка была совершена США.

Милена Костерева