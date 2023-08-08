Чистый убыток Bayer увеличился в шесть раз

Выручка немецкого химического и фармацевтического концерна Bayer упала во втором квартале на 13,8%, до €11 млрд. Чистый убыток составил €1,9 млрд против убытка €298 млн годом ранее. Сама компания объясняет плохие квартальные результаты резким снижением продаж гербицидов на основе глифосата.

Продажи гербицидов за квартал упали на 45,6%. Это связано с инфляцией и засушливой погодой, влияющими на спрос со стороны фермеров в США, а также со снижением цен на гербициды. Кроме того, в последние годы компания Bayer оказалась в центре многочисленных судебных процессов и выплачивала компенсации — в связи с обвинениями, что гербицид Roundup может вызывать рак.

Bayer ухудшила прогноз на 2023 год в целом. Она ожидает, что прибыль до уплаты налогов, процентов, износа и амортизации (EBITDA) составит от €11,3 млрд до €11,8 млрд — против €13,5 млрд в 2022 году. Компания прогнозирует, что продажи сельскохозяйственного подразделения, в которое входят гербициды, за год снизятся на 5%. Это снижение не удастся компенсировать продажами лекарств — Bayer ожидает, что выручка фармацевтического подразделения останется на уровне прошлого года.

Яна Рождественская