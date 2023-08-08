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Под Рыбинском утонул подросток

В Ярославской области на Волге около поселка Ермаково Рыбинского района утонул 14-летний подросток, сообщает СУ СК Росии по Ярославской области.

Предварительно установлено, что мальчик вместе с друзьями купался примерно в 30 метрах от берега, но неожиданно скрылся под водой. Дети позвали на помощь прохожих, но спасти утопающего не удалось.

Поиски ребенка продолжаются совместно с ГУ МЧС России по Ярославской области и водолазами областной пожарно-спасательной службы.

«7 и 8 августа были задействованы 4 человека, 1 водолазная группа, завтра будут привлечены 2 группы, в поисках примут участие 6 водолазов»,— сообщили в правительстве Ярославской области.

По факту происшествия проводится проверка.

Милана Бурова

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