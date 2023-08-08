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В Димитровграде объявят новый конкурс по выборам градоначальника

Новый конкурс по выборам главы администрации Димитровграда будет объявлен в ближайшее время. Об этом сообщил губернатор Ульяновской области Алексей Русских.

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

«Полагаю, что нового мэра должен определить новый состав городской думы Димитровграда»,— говорится в сообщении.

Ранее силовики в рамках спецоперации задержали главу Димитровграда Андрея Большакова, а также советника губернатора Ульяновской области Игоря Эделя и его помощника Дмитрия Смирнова. Алексей Русских анонсировал увольнение градоначальника.

Георгий Портнов

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