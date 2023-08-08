NYT: ВСУ вывели с фронта подготовленную Западом бригаду из-за высоких потерь

Из-за больших потерь в ходе контрнаступления украинскому военному командованию пришлось вывести с фронта одну из подготовленных на Западе бригад, сообщает американская газета The New York Times. По данным издания, наиболее тяжелая ситуация для ВСУ складывается на запорожском направлении.

«Некоторые бригады понесли большие потери на начальных этапах контрнаступления этим летом, изо всех сил пытаясь продвинуться против грозной российской обороны. По крайней мере, одна новая бригада была настолько истощена собственными потерями, что была выведена с поля боя для восстановления»,— рассказали журналистам находящиеся в зоне боевых действий украинские военные. Уточняется, что бригада понесла серьезные потери в начале июня 2023 года, наткнувшись на минные поля и попав под огонь российской артиллерии и авиации.

По данным NYT, в последние несколько месяцев девять украинских бригад общей численностью 36 тыс. человек были подготовлены на Западе и прошли от четырех до шести недель обучения общевойсковым боям и «синхронному способу ведения боевых действий». Журналисты отмечают, что новые украинские бригады, обученные и оснащенные в соответствии со стандартами НАТО, даже внешне отличаются от других украинских подразделений. «Эти морские пехотинцы теперь вооружены американскими штурмовыми винтовками M4 и ездят на "Хаммерах"»,— рассказали собеседники NYT.

Пообщавшийся с американскими журналистами боец ВСУ по имени Александр рассказал, что нынешнее контрнаступление украинской армии — «это не спринт, а марафон». По его словам, многие из украинских военных рассчитывали, что «уже летом они будут в Крыму», но в реальности любое продвижение на фронте дается им с большим трудом.

По информации NYT, находящиеся на передовой украинские солдаты обвиняют командиров в том, что «они толкают в бой новобранцев и используют непроверенные подразделения в авангарде контрнаступления». Также опрошенные американскими журналистами военные пожаловались на то, что часть поставленной Западом военной техники не подходит для ведения боевых действий Украине и не может «справиться с огневой мощью российской армии». По мнению бойцов ВСУ, западные вооружения использовались в Афганистане и Ираке против исламских террористов, но в условиях боев на Украине они оказались неэффективными.

Украинский президент Владимир Зеленский ранее называл запорожское направление одним из ключевых в ходе контрнаступления. Он также говорил, что военные в ходе контрнаступления встречают серьезное сопротивление, но охарактеризовал ситуацию как «в целом позитивную». Генерал ВСУ Александр Сырский признавал, что контрнаступление идет не так быстро, как хотелось бы. ЦРУ называло медленные темпы наступления Киева ожидаемыми. По данным CNN, в июле вооруженные силы Украины стали «удваивать усилия по прорыву» обороны России на юге.

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По данным Минобороны России, контрнаступление ВСУ началось 4 июня. 21 июня президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что наступление идет медленнее, чем хотелось бы, но, по его словам, командование не поддастся давлению с целью его ускорить, поскольку на карту поставлены жизни людей. 16 июля президент России Владимир Путин положительно оценил ход спецоперации в условиях наступления ВСУ.

О том, что происходит после ввода российских войск на Украину, читайте в онлайн-трансляции «Ъ».

Александр Кислов