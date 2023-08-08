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Коммерсантъ FM
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Экс-начальнику управления дорог Хабаровска заменили приговор за взятку со штрафа на 9 лет колонии

Судебная коллегия по уголовным делам Хабаровского краевого суда пересмотрела приговор бывшему начальнику управления дорог и внешнего благоустройства администрации Хабаровска Олегу Гроо за получение взятки. Наказание усилили до девяти лет колонии и штрафа в размере 7,9 млн руб. В январе суд назначил Олегу Гроо наказание только в виде штрафа в 4,7 млн руб.

По данным следствия, с декабря 2016-го по декабрь 2017 года Олег Гроо получил от замдиректора ООО «Амуртрансстрой» взятку в размере 3,99 млн руб. за способствование при заключении договоров субподряда между обществом и МУП «Дорремстрой». Тогда субподрядчику необоснованно были перечислены 7,4 млн руб.

В июле 2019 года суд арестовал действующего на тот момент начальника управления дорог и внешнего благоустройства администрации Хабаровска. В январе 2023 года суд Хабаровска вынес Гроо обвинительный приговор по ч. 6 ст. 290 (получение взятки в особо крупном размере) и назначил наказание в виде штрафа в 4,7 млн руб. с лишением права занимать определенные должности в госорганах в течение пяти лет. С него также был взыскан материальный ущерб, причиненный администрации города. Однако гособвинение с приговором не согласилось.

«Сегодня судебная коллегия по уголовным делам Хабаровского краевого суда пересмотрела приговор Индустриального районного суда Хабаровска по уголовному делу в отношении Олега Гроо, усилив наказание до девяти лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, со штрафом в размере 7,9 млн руб. и лишением права занимать определенные должности в госорганах пять лет»,— сообщила региональная генпрокуратура.

В пресс-службе прокуратуры Хабаровского края уточнили «РИА Новости», что в настоящее время Олега Гроо уже взяли под стражу.

Милена Костерева

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