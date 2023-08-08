Детский сад в поселке Знаменском возводят с большим отставанием от сроков

Строительство детсада на улице Первомайской отстает по темпам от изначального плана. Об этом сообщил глава Краснодара Евгений Наумов после проверки хода строительства соцобъектов в поселке Знаменском.

«Вместе с прокурором города Александром Лихониным дали подрядчику последний шанс. Детский сад они обязаны сдать до 1 сентября»,— отметил глава города.

Остальные соцобъекты, по словам мэра, находятся в высокой степени готовности. Школа на улице Первомайской, 4/1 сделана на 88%. Там уже монтируют окна и двери и устанавливают современное оборудование. Второй детский сад на 120 мест готов на 97% — около 30 рабочих завершают отделку и благоустраивают территорию.

Георгий Ефименко