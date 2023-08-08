Хакер из Темрюка осужден за распространение «вирусов» и финансирование ФБК

Темрюкский районный суд приговорил к пяти годам тюрьмы и штрафу в 200 тыс. руб. Андрея Коваленко, обвиняемого в создании и распространении вредоносных компьютерных программ (ч. 2 ст. 273 УК РФ), неправомерном обороте средств платежей (ч. 1 ст. 187) и финансировании экстремистской деятельности (ч. 1 ст. 282.3 УК РФ). Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Кубани.

Из приговора суда следует, что житель Темрюка с сообщниками («трафферами)» рассылал вредоносные компьютерные программы иностранцам, среди которых жители Западной Европы, Северной и Южной Америки. За заражение 1 тыс. компьютеров каждый «траффер» должен был получить 250 долларов.

Коваленко таким образом получал доступ к денежным средствам иностранцев, с помощью которых покупал товары в интернет-магазинах, в том числе Bay, Walmart и Amazon.

Также Коваленко признан виновным в осуществлении финансирования Фонда борьбы с коррупцией (ФБК; ликвидированный иноагент, организация признана экстремистской в РФ, ее деятельность запрещена), основанного оппозиционером Алексеем Навальным (внесен в список террористов и экстремистов).

Деятельность Коваленко была разоблачена сотрудниками УФСБ России по Краснодарскому краю.

Суд также лишил фигуранта права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов, электронных и информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети Интернет, на срок два года.

Приговор в законную силу не вступил.

Наталья Решетняк

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