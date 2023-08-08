СКР начал проверку после выселения детей из отеля в Турции

Российские следователи начали проверку после выселения 90 детей из отеля в Турции, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Детей выселили из-за того, что туркомпания не оплатила им отель.

«В настоящее время по данному факту проводится доследственная проверка»,— заявил собеседник агентства, не приведя подробностей.

Скандал разгорелся 4 августа после того, как отдыхающие детского и подросткового лагеря «Колибри» были вынуждены покинуть отель Omorfi Garden Resort. Их родители назвали причиной выселения отсутствие платы за проживание. Туроператор ссылался на овербукинг. Омбудсмен Татьяна Москалькова попросила СКР провести проверку. Минэкономики запросило у организовавшего поездку туроператора «Колибри» документацию.

Подробности — в материале «Ъ FM» «"Колибри" налетел на проверку».

Лаура Кеффер