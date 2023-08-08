«Еще один вид мошенничества — это подгонка камня под сертификат»

Обозреватель “Ъ FM” Анна Минакова продолжает рассказывать о том, как мошенники вводят ювелиров в заблуждение.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: GIA Фото: GIA

О мошенничество с сертификатами на драгоценные камни я уже рассказывала, но поскольку дело это у нечистых на руку компаний и частных лиц остается популярным, вернемся к теме снова.

Один из британских мастеров, не кто-то известный, а просто независимый ювелир поделился историей, как чуть не стал жертвой таких мошенников. Он хотел купить на eBay турмалин. Пусть место покупки вас не удивляет — для многих стран это норма. А пользователи из США продают на eBay не только драгоценные и полудрагоценные камни, но и украшения от брендов уровня Cartier и не из тех, что относятся к entry level.

Так вот, решил наш ювелир приобрести турмалин на eBay. Нашел подходящий камень, сопровождавшийся сертификатом. Проверил его номер на сайте лаборатории — все сошлось. Но на деле все это было мошенничеством.

Как же так? Все просто. Камень сопровождался сертификатом некой лаборатории, аббревиатура названия которой похожа сразу на несколько известных организаций, чтобы запутать, просто чтобы наименование показалось знакомым. На сертификате написан и адрес ее сайта. Существующий, красивый, все номера на нем при проверке совпадают. Только незадача — лаборатории самой не существует.

Еще один вид мошенничества, который случается и в крупном размере, — это подгонка камня под сертификат. Так, несколько лет назад одна компания пыталась реализовать несколько тысяч карат бриллиантов с сертификатами уважаемой GIA.

Документы, как и лаборатория, тут были более чем настоящие, более того, уважаемые. Чего не скажешь о камнях. Это были выращенные по методу CVD камни, которым на рундист нанесли номера природных бриллиантов из сертификатов, под которые они и были огранены.

Откуда мошенники взяли такое количество настоящих сертификатов GIA или их точных данных — вопрос для отдельного расследования.