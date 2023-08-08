Заболеваемость коронавирусом в Черноземье за неделю снизилась почти на 17%

За неделю с 31 июля по 6 августа в регионах Черноземья было выявлено 119 случаев коронавируса (неделей ранее — 143, снижение на 16,8%). Это следует из данных федерального оперштаба. Общее число заболевших в макрорегионе с начала 2020 года по 6 августа 2023-го достигло 1 306 738 человек.

Выздоровели за неделю 182 пациента (всего 1 284 034), умер один (22 147):

в Белгородской области выявили 22 случая (неделей ранее — 21, всего — 173 969). Выздоровели 60 пациентов (неделей ранее — 56, всего — 171 421). Летальных исходов, как и неделей ранее, не зафиксировано. С начала пандемии скончался 2 371 человек;

в Воронежской области выявили 55 случаев (неделей ранее — 70, всего — 507 131). Выздоровел 71 пациент (неделей ранее — 135, всего — 498 294), умер один (неделей ранее — трое, всего — 8 697);

в Курской области выявили четыре случая (неделей ранее — шесть, всего — 155 844). Ни один пациент не выздоровел (неделей ранее — восемь, всего — 153 286). Летальных исходов, как и неделей ранее, не зафиксировано. С начала пандемии скончались 2 545 человек;

в Липецкой области выявили 20 случаев (неделей ранее — 23, всего — 183 938). Выздоровели 20 пациентов (неделей ранее — 24, всего — 179 892). Летальных исходов, как и неделей ранее, не зафиксировано. С начала пандемии скончались 4 004 человека;

в Орловской области выявили 14 случаев (неделей ранее — 19, всего — 140 780). Выздоровели 28 пациентов (неделей ранее — 44, всего — 138 759). Летальных исходов, как и неделей ранее, не зафиксировано. С начала пандемии скончались 1 986 человек;

в Тамбовской области выявили четыре случая (неделей ранее — четыре, всего — 145 076). Выздоровели три пациента (неделей ранее — 33, всего — 142 382). Летальных исходов, как и неделей ранее, не зафиксировано. С начала пандемии скончались 2 544 человека.

В целом в России за неделю заразились 2 932 человека (22 980 206), выздоровели 3 936 (22 434 058), умерли 43 (399 897).

С середины мая 2023 года оперштаб, согласно постановлению правительства РФ, перестал публиковать ежедневную статистику. Оперативные данные по COVID-19 за прошедшую неделю публикуются по вторникам.

Алина Морозова

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