МВД Кубани: мошенники с помощью шантажа заставляют россиян совершать диверсии

Жителей Краснодарского края и других регионов России предупреждают о способе вовлечения россиян в диверсионную и террористическую деятельность с помощью телефонного мошенничества. Согласно информации регионального МВД, злоумышленники сначала похищают с банковских счетов деньги потерпевших, а затем обещают их вернуть, требуя взамен совершить поджог объектов военной, транспортной или банковской инфраструктуры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

«Еще один вариант – предлагают отомстить аферистам или же оказать содействие в их задержании. Иногда просто угрожают неприятностями или даже убийством родных и близких»,— говорится в сообщении полиции.

В МВД напоминают, что атаки на военные и стратегически важные объекты действующим законодательством квалифицируются как диверсия или террористический акт, за совершение которых грозит до 20 лет лишения свободы.

Наталья Решетняк

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