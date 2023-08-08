В Ярославле полиция установила подозреваемого в стрельбе

В Ярославле полиция возбудила уголовное дело по статье «Умышленное причинение легкого вреда здоровью с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия» (ч. 2 ст. 115 УК РФ), сообщила пресс-служба УМВД России по Ярославской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В ОМВД России по Фрунзенскому городскому району обратился 54-летний мужчина. Он сообщил, что на Московском проспекте у него произошел конфликт с неизвестным, в ходе которого незнакомец достал пневматический пистолет и выстрелил не менее двух раз. Пули попали потерпевшему в грудь, был причинен легкий вред здоровью.

Сотрудники полиции установили подозреваемого. 27-летний мужчина, дал признательные показания.

Милана Бурова