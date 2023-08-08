Чрезвычайная пожароопасность объявлена в Краснодарском крае

В центральных и юго-западных районах Кубани ожидается чрезвычайная пожароопасность 5 класса. Местами, включая город Краснодар и Черноморское побережье, сохранится высокая пожароопасность 4 класса. Штормовое предупреждение действует до 9 августа включительно.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ГБУ КК «Краевой лесопожарный центр» Фото: пресс-служба ГБУ КК «Краевой лесопожарный центр»

Главное управление МЧС по Краснодарскому краю рекомендует соблюдать меры пожарной безопасности: не пользоваться открытыми источниками огня около сухой травы и поваленных деревьев, разводить костер только на открытых площадках, окружив его минерализованной полосой, а покидая место залить его водой или засыпать землей.

Заметив признаки пожара в лесу, незамедлительно сообщите об этом по телефону 101.

Георгий Ефименко

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