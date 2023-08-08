СКР показал кадры с места двойного убийства под Туапсе

На берегу реки в селе Дедеркой Туапсинского района, где убили двух мужчин, работают следователи и криминалисты. Оперативные кадры опубликованы в Telegram-канале Следственного комитета России.

«По поручению председателя Следственного комитета расследование уголовного дела об убийстве двух мужчин в Краснодарском крае поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства»,— подписано видео.

В ролике также содержится фрагмент допроса одного из подозреваемых. Молодой мужчина на вопрос следователя о том, что произошло, отвечает: «Мы с моими товарищами увидели трех мужчин, с которыми у меня был ранее конфликт. Я подошел, ударил одного, началась драка».

По версии следствия, убийство произошло ночью 5 августа. Жертвами преступления стали 37-летний и 41-летний мужчины. Третий потерпевший выжил.

Подозреваемыми оказались четверо местных жителей. Предварительно установлено, что в ходе конфликта злоумышленники забили мужчин до смерти.

В настоящий момент фигуранты задержаны, им предъявлено обвинение в убийстве двух мужчин, совершенном группой лиц (пп. «а, ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ).

Наталья Решетняк

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