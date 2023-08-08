Центр амбулаторной онкологической помощи откроется в Угличе

Третий в Ярославской области центр амбулаторной онкологической помощи откроется на базе Угличской центральной районной больницы, сообщили в правительстве региона. В помещениях завершен капитальный ремонт, и после получения лицензии центр начнет прием пациентов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Центр амбулаторной помощи в Угличе

Фото: Правительство Ярославской области Центр амбулаторной помощи в Угличе

Фото: Правительство Ярославской области

Открытие центра позволит жителям Угличского, Мышкинского и Некоузского районов проходить химиотерапию и получать другую специализированную помощь в Угличе, а не в Ярославле, как сейчас. Центр будет принимать до 20 пациентов в день. Здесь предусмотрено пять коек для проведения химиотерапии.

«Теперь мы на санитарном транспорте сможем забрать пациента из дома и привезти обратно после введения лекарственных препаратов»,— отметила и. о. главного врача Угличской ЦРБ Ирина Кутузова.

Аналогичные центры уже работают в Рыбинске и в клинической больнице №9 в Ярославле. В следующем году, еще один центр планируют открыть на базе ярославской больницы имени Семашко.

Милана Бурова