Отель в центре Липецка продают за 110 млн рублей

В центре Липецка продают трехэтажный бизнес-отель за 110 млн руб. Объявление об этом появилось на сайте «Авито». Площадь здания составляет 1,3 тыс. кв. м.

Уточняется, что отель расположен на собственном участке. В нем есть 15 номеров: три «люкса» площадью 30 кв. м каждый и 12 одноместных по 18 кв. м. На первом этаже находятся кафе, на цокольном — «комплекс для отдыха», включающий в себя сауну, место для игры в бильярд и «комнаты отдыха». Также у здания есть мансарда.

Судя по названию и юридическому адресу, юрлицо гостиницы — ликвидированное в январе 2021 года ООО ГК «Бизнес "Отель"». По данным Rusprofile.ru, компания была зарегистрирована в 2011 году. Уставный капитал — 10 тыс. руб. Основной вид деятельности связан с гостиницами и другими местами временного проживания. Генеральный директор — Галина Логинова. Учредитель — Александр Разумов. Причина ликвидации не указана; банкротом ни юрлицо, ни бенефициар не признаны.

Алина Морозова

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