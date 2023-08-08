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Коммерсантъ FM
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Арбитражный суд Москвы отказал «Ростсельмашу» в аресте $20,7 млн на счетах Euroclear Bank и НРД

Арбитражный суд Москвы отказал ростовскому ООО «Комбайновый завод "Ростсельмаш"», который требовал арестовать средства Национального расчетного депозитария (НРД) и европейского депозитария Euroclear Bank на его счетах, открытых в НРД. «Ростсельмаш» просил наложить арест на $20,7 млн. Согласно картотеке суда, решение было вынесено 3 августа.

В определении суда указано, что ООО «Комбайновый завод "Ростсельмаш"» не обосновал необходимость ареста средств «конкретными фактическими обстоятельствами». «Для принятия судом обеспечительных мер недостаточно только субъективного опасения лица о будущей невозможности или затруднительности исполнения судебного решения либо о причинении ущерба заявителю. Доводы заявителя на данный момент носят предположительный характер»,— говорится в определении.

Основания исковых требований в материалах суда не указаны. Суд привлек к делу третьим лицом Росбанк. Предварительные слушания назначены на 4 октября.

В конце июля сразу восемь российских инвесторов и Энерготрансбанк подали иск в Арбитражный суд Москвы. Они требовали взыскать в общей сложности 2 млрд руб. с депозитария Euroclear в качестве возмещения стоимости заблокированных активов и взысканиия начисленных, но не полученных сумм.

В 2022 году европейские депозитарии Euroclear и Clearstream заблокировали счета НРД, из-за чего часть бумаг российских инвесторов оказалась заморожена. Банк России оценивал объем заблокированных российских активов на счетах НРД в зарубежных депозитариях в 6 трлн руб.

Подробнее о том, есть ли шансы на разблокировку средств из Euroclear и Clearstream, — в материале «Ъ FM» «Инвесторы составляют иск».

Милена Костерева

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