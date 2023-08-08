День города в Геленджике пройдет без массовых гуляний

На день города в Геленджике не будет массовых гуляний, сообщил глава курорта Алексей Богодистов. Геленджик отметит свой 192-й день рождения 27 августа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: pxhere.com Фото: pxhere.com

«Менее трех недель остается до Дня города. С учетом ситуации, не планируем массовых мероприятий»,— отметил мэр.

По словам градоначальника, в этот день на курорте будут работать небольшие интерактивные и концертные площадки. Награждение почетных горожан пройдет в ходе торжественного мероприятия в городском Дворце культуры.

17 мая мэр Геленджика Алексей Богодистов сообщил об отмене традиционного летнего карнавала. Он отметил, что сейчас «не до широких гуляний». Вместо традиционного карнавала и гала-концерта, посвященных началу летнего сезона, власти разработали программу мероприятий, которые прошли 3 и 4 июня под лозунгом «Геленджик — город добра».

Наталья Решетняк

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