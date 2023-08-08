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Коммерсантъ FM
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Softbank Group вопреки прогнозам осталась убыточной

Японская корпорация Softbank Group по итогам первого квартала 2023 финансового года (1 апреля—30 июня) понесла чистый убыток в размере 477,6 млрд иен ($3,3 млрд). Это гораздо хуже ожиданий аналитиков, опрошенных Refinitiv, которые предполагали, что рост котировок акций технологического сектора поможет компании вернуться к прибыли после двух лет убытков и что ее прибыль по итогам квартала составит 75 млрд иен ($525 млн).

Инвестфонд Vision Fund, через который Softbank вкладывается в технологические компании, по итогам квартала действительно вернулся к прибыли. Если годом ранее он понес убыток на 2,33 трлн иен, то по итогам этого квартала его прибыль составила 61 млрд иен ($426 млн). Однако общего восстановления технологического сектора оказалось недостаточно, чтобы перекрыть потери Softbank от вложений в Alibaba, Deutsche Telecom и T-Mobile US. Так, только на обесценивании акций Alibaba Group Softbank потеряла 553,4 млрд иен.

В прошлом финансовом году SoftBank продала часть пакетов акций в T-Mobile и Alibaba, а также все имевшиеся у нее акции Uber.

Кирилл Сарханянц

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