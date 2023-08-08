Бывшую завотделением курского техникума осудили за получение взяток на 1,2 млн рублей

Беловский райсуд Курской области вынес приговор за получение взяток (ч. 3 ст. 290 УК РФ, до восьми лет колонии) бывшей преподавательнице и заведующей отделением Суджанского сельскохозяйственного техникума. 35-летней Евгении Дмитренко было назначено четыре года лишения свободы условно с испытательным сроком в три с половиной года. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов региона.

В качестве дополнительного наказания экс-педагогу на три года запретили заниматься деятельностью, «связанной с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в государственных учреждениях». Также с нее взыскали 1,2 млн руб. в пользу государства.

Установлено, что с июля 2017 года по октябрь 2021-го женщина получала от студентов вознаграждение за помощь в защите дипломов о среднем профессиональном образовании. За это время ей было передано 34 взятки на общую сумму 1,2 млн руб.

В суде женщина признала вину в полном объеме, в совершенных преступлениях раскаялась.

Ранее в Курской области был задержан преподаватель вуза по подозрению в хищении более 5 млн руб.

Алина Морозова

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