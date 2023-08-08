В Краснодаре приступили к обработке парков от клещей

Жителей Краснодар просят не посещать городские парки в ночное время до 9 августа. В это время суток зеленые зоны будут обрабатывать от клещей, сообщает пресс-служба мэрии.
Фото: Пресс-служба администрации Краснодара
«Планируют бороться с клещами на 400 га общественных территорий. Средства, уничтожающие паразитов, полностью безопасны для людей»,— отмечено в сообщении.
Список парков, где пройдет обработка:
- Солнечный Остров;
- Чистяковская роща;
- парк имени 30-летия Победы на Затоне;
- Городской сад;
- Рождественский парк;
- «Старая Кубань».
К маю после укусов клещей в лечебно-профилактические учреждения Краснодарского края с начала марта обратился 991 человек — в два раза больше, чем за аналогичный период 2022 года.
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