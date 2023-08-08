Долларовый индекс РТС опускался ниже 1 тыс. пунктов впервые с 12 июля

Торги на Мосбирже открылись снижением индексов. Долларовый индекс РТС в ходе торгов опускался ниже 1 тыс. пунктов впервые с 12 июля. Минимальное значение индекса РТС в ходе торговой сессии составляло 998,91 пункта (снижение на 1,78%).

По состоянию на 10:30 индекс снижался на 1,09%, до 1005,9 пункта. Индекс Мосбиржи опускался на 0,45%, до 3070,9 пункта.

Лидеры снижения:

АО «Глобалтранс» (на 3,46%, до 643 руб. за акцию),

«РусАгро» (на 2,9%, до 1082 руб. за акцию),

Fix Price Group (на 2,4%, до 402 руб. за акцию),

Ozon (на 2,34%, до 2543,5 руб. за акцию),

VK Company Limited (на 2,33%, до 705 руб. за акцию).

Актуальные курсы доллара и евро, а также котировки главных индексов и акций на Мосбирже доступны на специальной странице.

В конце июля индекс Мосбиржи превысил 3 тыс. пунктов впервые после начала военной операции на Украине. Эксперты связывали это с девальвацией рубля, ростом цен на нефть, дивидендной политикой компаний и внешним фоном.

Подробнее — в материале «Ъ» «Пункты вверх».