«Фобос»: температура на Кубани на 5 градусов выше климатической нормы

Температура воздуха в Краснодарском крае на 4-5 градусов выше климатической нормы, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.
Фото: Юрий Озаровский
По данным синоптика, 8 августа территория Кубани останется под влиянием преимущественно солнечного и сухого антициклона, наполненного хорошо прогретыми воздушными массами. Температурный фон изменится мало: столбики термометров покажут +35…+37°С.
В среду, 9 августа, в крае будет без существенных осадков, днем +33…+35°С.
Фотогалерея
На Кубани прогнозируют жару до 40–43 градусов
1 / 10
Наши оперативные новости и самая важная информация — в Telegram