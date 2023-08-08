«Фобос»: температура на Кубани на 5 градусов выше климатической нормы

Температура воздуха в Краснодарском крае на 4-5 градусов выше климатической нормы, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

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По данным синоптика, 8 августа территория Кубани останется под влиянием преимущественно солнечного и сухого антициклона, наполненного хорошо прогретыми воздушными массами. Температурный фон изменится мало: столбики термометров покажут +35…+37°С.

В среду, 9 августа, в крае будет без существенных осадков, днем +33…+35°С.

Фотогалерея На Кубани прогнозируют жару до 40–43 градусов Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография В Краснодарском крае в ближайшие дни прогнозируют жару до 40°C, это считается экстремальной температурой и опасным явлением Фото: Юрий Озаровский На Кубани 7 и 8 августа ожидается чрезвычайная пожароопасность 5-го класса. Местами в крае, включая Краснодар и Черноморское побережье, сохранится высокая пожароопасность 4-го класса Фото: ГУ МЧС России по Краснодарскому краю В Новороссийске из-за возгорания лесной подстилки на территории Шесхарисского лесничества произошел пожар площадью 0,65 га Фото: пресс-служба ГБУ КК «Краевой лесопожарный центр» В поселке Кубанском Новопокровского района 6 августа около 15:00 произошел пожар в складском здании элеватора. Огонь на складе с шелухой от семечек локализовали на площади 2,5 тыс. кв. м. Полностью ликвидировать горение спасателям удалось лишь к 8:00 утра 7 августа Фото: ГУ МЧС России по Краснодарскому краю Из-за сильной жары приостановили работу аттракционов в парках Краснодара Фото: Краснодарские парки / telegram ЕДДС Краснодара рекомендовал сократить использование энергоемкой техники Фото: «Россети Кубань» / VK Сотрудники Роспотребнадзора Краснодарского края рекомендуют сократить рабочий день из-за жары Фото: администрация Краснодарского края Черное море у берегов Краснодарского края прогрелось до тропических значений - +27 °C Фото: Юрий Озаровский В Сочи по поручению мэра Алексея Копайгородского усилили контроль за состоянием пожарной безопасности из-за сильнейшей жары Фото: Алексей Копайгородский / Telegram В Анапе в связи с повышенными температурами воздуха увеличилось количество ландшафтных пожаров. В городе организуют круглосуточное дежурство водовозов Фото: пресс-служба администрации Анапы Следующая фотография 1 / 10 В Краснодарском крае в ближайшие дни прогнозируют жару до 40°C, это считается экстремальной температурой и опасным явлением Фото: Юрий Озаровский На Кубани 7 и 8 августа ожидается чрезвычайная пожароопасность 5-го класса. Местами в крае, включая Краснодар и Черноморское побережье, сохранится высокая пожароопасность 4-го класса Фото: ГУ МЧС России по Краснодарскому краю В Новороссийске из-за возгорания лесной подстилки на территории Шесхарисского лесничества произошел пожар площадью 0,65 га Фото: пресс-служба ГБУ КК «Краевой лесопожарный центр» В поселке Кубанском Новопокровского района 6 августа около 15:00 произошел пожар в складском здании элеватора. Огонь на складе с шелухой от семечек локализовали на площади 2,5 тыс. кв. м. Полностью ликвидировать горение спасателям удалось лишь к 8:00 утра 7 августа Фото: ГУ МЧС России по Краснодарскому краю Из-за сильной жары приостановили работу аттракционов в парках Краснодара Фото: Краснодарские парки / telegram ЕДДС Краснодара рекомендовал сократить использование энергоемкой техники Фото: «Россети Кубань» / VK Сотрудники Роспотребнадзора Краснодарского края рекомендуют сократить рабочий день из-за жары Фото: администрация Краснодарского края Черное море у берегов Краснодарского края прогрелось до тропических значений - +27 °C Фото: Юрий Озаровский В Сочи по поручению мэра Алексея Копайгородского усилили контроль за состоянием пожарной безопасности из-за сильнейшей жары Фото: Алексей Копайгородский / Telegram В Анапе в связи с повышенными температурами воздуха увеличилось количество ландшафтных пожаров. В городе организуют круглосуточное дежурство водовозов Фото: пресс-служба администрации Анапы Смотреть

Наталья Решетняк

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