Три человека погибли в столкновении «ГАЗа» и «КАМАЗа» в Воронежской области

В результате столкновения «ГАЗа» и «КАМАЗа» в Воронежской области погибли три человека. Авария произошла накануне вечером на 32-м километре дороги Анна — Бобров в Бобровском районе. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

По предварительным данным, 22-летний житель Павловского района на автомобиле «ГАЗ» выехал на встречную полосу, где допустил лобовое столкновение с тягачом «КАМАЗ» с полуприцепом под управлением 45-летнего жителя Анны.

Водитель «ГАЗа» и двое его пассажиров, личности которых еще не установлены, скончались на месте ДТП. Водитель «КАМАЗа» получил травмы и был доставлен в Бобровскую районную больницу.

Алина Морозова

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