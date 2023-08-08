Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Казахстан упростит въезд иностранцам с востребованными специальностями

Премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов поручил обеспечить упрощенный въезд иностранным гражданам, специальность которых востребована в стране. Он считает, что нужно привлекать зарубежных высококвалифицированных специалистов в те сферы, где их не хватает. В частности, Министерству цифрового развития он поручил расширить работу по привлечению «лучших IT-специалистов».

«Министерству труда совместно с Министерством иностранных дел надо обеспечить упрощенный въезд в страну иностранным гражданам, имеющим востребованные в стране специальности или успешные бизнес-проекты за рубежом, для дальнейшей реализации их потенциала в Казахстане»,— сказал господин Смаилов на заседании правительства (цитата по «Интерфаксу»).

В январе Казахстан ужесточил правила въезда и пребывания иностранцев, в том числе россиян. В феврале власти республики также запретили оформлять вид на жительство по внутреннему паспорту. При этом иностранцы с востребованными профессиями могут в приоритетном порядке получить разрешение на ПМЖ в Казахстане. В список таких профессий включены IT-специалисты, экологи, металлурги, архитекторы и химики.

О правилах получения вида на жительство в стране — в материале «Ъ FM» «Казахстан добавил правил».

Лаура Кеффер

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...