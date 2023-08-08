Экстренные службы проверяют информацию о взрыве в Шушарах

Утром 8 августа в правоохранительные органы стали поступать массовые сообщения о звуке взрыва в Шушарах. Об этом пишут во вторник в соцсетях.

По данным «Фонтанки», очевидцы рассказывают о том, что хлопок якобы произошел на балконе дома 19 по Галицкой улице. В настоящий момент там проводится эвакуация жителей дома.

UPD. Как позднее сообщили в городском управлении МЧС, в 08:54 на пульт дежурного поступила информация о пожаре по адресу: Пушкинский район, поселок Шушары, ул. Галицкая, дом 19, корп.4.

В 1-комнатной отдельной квартире происходило горение на балконе площадью 5 кв. метров. В 09:19 пожар был локализован.

Сведения о пострадавших не поступали, уточнили в ведомстве спасателей.

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