Помощником мэра Ярославля стал Нур-Эл Хасиев

Председатель общественной организации «Ассамблея народов России» Нур-Эл Хасиев назначен помощником мэра Ярославля. Об этом мэр Артем Молчанов рассказал на общегородском совещании 8 августа. По словам мэра, господин Хасиев продолжит в новом статусе работу по взаимодействию с национальными диаспорами и конфессиями.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Правительство Ярославской области Фото: Правительство Ярославской области

«Это взаимодействие по вопросам межкультурного сотрудничества и межконфессиональные взаимоотношения. Это особенно важно сейчас, когда необходимо консолидировать все слои общества, всех жителей нашего города. Мы обсудили наши задачи, направления работы»,— заявил Артем Молчанов.

Нур-Эл Хасиев также является членом Общественной палаты Ярославской области и возглавляет «Культурный центр Вайнах».

Антон Голицын