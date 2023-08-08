На Ямале ввели режим ЧС из-за природных пожаров

В Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) ввели режим чрезвычайной ситуации (ЧС) регионального характера из-за природных пожаров. Об этом сообщили в департаменте гражданской защиты региона. Сейчас органы власти и ведомства, задействованные в тушении возгораний, переведены в усиленный режим работы.

Для населения сохраняется ограничение на въезд и пребывание в лесах Шурышкарского, Приуральского, Надымского, Пуровского и Красноселькупского районов.

По данным ФБУ «Авиалесоохрана», на Ямале действует 23 пожара на землях лесного фонда на площади около 2,6 тыс. га.

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