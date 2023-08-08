Жители Кубани больше всего переживают из-за пожаров и отравлений алкоголем

Краснодарский край вошел в топ-10 регионов, обеспокоенных пожарами и отравлениями пищей и алкоголем, следует из доклада «Национального индекса тревожностей. КРОС» по итогам второго квартала 2023 года. Исследование выявляет и ранжирует тревожности россиян на основе анализа СМИ и социальных медиа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Краснодарскому краю Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Краснодарскому краю

«Катаклизмы входят в топ тревог, потому что, с одной стороны, граждане каждый раз удивляются из сложной прогнозируемости (те же разливы рек или подъем уровня воды), а с другой — каждый боится рисков личного ущерба»,— говорит соавтор исследования, директор по медиапроектам КРОС Петр Кирьян.

Тревожность кубанцев сформировали новости весенне-летнего периода, в том числе массовое отравление россиян суррогатным сидром, в результате которого умерли 36 человек.

Согласно исследованию, наибольший страх у россиян в апреле—июне вызывала диверсионная деятельность. Суммарный индекс тревожности, связанный с диверсиями, составляет 1584,8 медиаюнга (единица воспроизводства тревоги КРОС). Диверсионную тревожность сформировали атаки беспилотников.

На втором месте по суммарному индексу тревожности находится мятеж ЧВК «Вагнер» (1158,2 медиаюнга). Тройку страхов замыкают пожары и наводнения (549,5 медиаюнга).

Также жители страны переживают по поводу украинского контрнаступления, ядерной угрозы, призыва и мобилизации, нападения бродячих собак, нашествия непарного шелкопряда и пр.

Наталья Решетняк

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