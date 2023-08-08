Вакансия машиниста экскаватора стала самой высокооплачиваемой в Краснодаре

Вакансия машиниста гусеничного экскаватора с зарплатой 160 тыс. руб. в месяц стала самой высокооплачиваемой в августе в Краснодаре, следует из исследования SuperJob.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: pxhere.com Фото: pxhere.com

Второе место занимает вакансия врача-стоматолога с зарплатой от 150 тыс. руб. На третьем месте — вакансия руководителя проекта в компании, специализирующейся на строительстве инженерных коммуникаций для газоснабжения. Кандидату предлагают оплату от 140 тыс. руб.

Также в рейтинг вошла вакансия начальника строительного участка, зарплата которого составляет от 130 до 150 тыс. руб. Замыкает рейтинг вакансия ведущего инженера-расчетчика в сфере строительства с зарплатой от 100 тыс. руб.

Наталья Решетняк

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