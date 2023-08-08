Минэкономики проверяет туроператора после выселения детей из турецкого отеля

Минэкономики запросило у туроператора «Колибри» документацию, касающуюся организованной ею поездки детей в Турцию. На прошлой неделе группу из 90 детей выселили из турецкого лагеря, потому что туркомпания не оплатила для них отель.

Ведомство сообщило, что сразу же запросило у компании письменное разъяснение сложившейся ситуации. Вчера, 7 августа, представители министерского департамента развития туризма встретились с представителем «Колибри».

«Для установления всех обстоятельств у представителя запрошена вся документация, касающаяся поездки, в том числе платежные документы»,— говорится в пресс-релизе Минэкономики. В ведомстве призвали перед оплатой туров «проверять добросовестность компании, с которой планируете сотрудничать».

4 августа стало известно, что отдыхающие детского и подросткового лагеря «Колибри» были вынуждены покинуть отель Omorfi Garden Resort, детей переселили в гостиницу Rios Latte Beach Hotel. Родители, заключившие договоры с частным лицом и не получившие на руки документов, назвали причиной выселения отсутствие оплаты за проживание. Туроператор ссылался на овербукинг. Омбудсмен Татьяна Москалькова попросила Следственный комитет России провести проверку. 6 августа большинство выселенных из отеля детей вернулись в Россию.

Подробности — в материале «Ъ FM» «"Колибри" налетел на проверку ».

Лаура Кеффер