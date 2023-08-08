Ночь в Петербурге поставила температурный рекорд

Ночь с 7 на 8 августа в Санкт-Петербурге стала самой теплой за всю историю наблюдений — температура не опускалась ниже 23,7 градуса. Об этом в своем Telegram-канале сообщил ведущий специалист центра «ФОБОС» Михаил Леус.

Предыдущей самой теплой ночью стала ночь с 7 на 8 августа, тогда температура не падала ниже 23,6 градуса.

«Добавлю, что до этих двух последних, очень теплых ночей, которые одна за другой отметились температурными рекордами, самыми теплыми ночами в Санкт-Петербурге были ночи 8 августа 2010 года и 3 августа 1936 года, тогда минимальная температура воздуха составляла +23,3 градуса»,— пишет господин Леус.

Накануне, 7 августа, воздух в Петербурге прогрелся до 32,8 градусов, что также стало температурным рекордом, день стал самым жарким с начала года. В Ленинградской области жарче всего было в Шлиссельбурге, там воздух нагрелся до 33,5 градуса.

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте