Дмитрий Артюхов отправится в юбилейный автопробег по Ямалу

Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) Дмитрий Артюхов в ближайшее время отправится в очередной автопробег по региону. В своем telegram-канале он отметил, что это будет юбилейный пятый «Честный маршрут», который пройдет от Салехарда до Ноябрьска.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба губернатора ЯНАО Фото: Пресс-служба губернатора ЯНАО

«В городах и на главной трассе Ямала обязательно оценю динамику строительных работ, ремонтов, благоустройства, выполнение поручений прошлых лет. Отдельное внимание в этой поездке планирую уделить общению с нашими военнослужащими, побывавшими в зоне СВО, их родными»,— отметил губернатор.

Дмитрий Артюхов также заявил о намерении провести открытые встречи для всех горожан, чтобы «лучше оценить обстановку в регионе».

Глава Ямала совершает автопробег по автономному округу ежегодно с 2019 года. В прошлом августе он проехал 1,5 тыс. км и побывал в 13 населенных пунктах.

Читайте нас в Telegram , ВКонтакте