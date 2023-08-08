Жители курортного села Ольгинка перекрыли трассу из-за отключений света

Жители улицы Морской села Ольгинка (Туапсинский район) перекрыли федеральную трассу А-147 из-за проблем с электроснабжением. Видео протеста публикуют ТГ-каналы.

Местные жители жалуются, что управляющая компания оставляет их без электроэнергии и водоснабжения в жару. У людей не работают насосы, кондиционеры, в многоквартирных домах — лифты.

Глава Туапсинского района Сергей Бойко пообещал разобраться в ситуации и «принять все меры». Сегодня, 8 августа, назначена встреча с управляющей компанией, владельцами ТП с участием прокуратуры.

«Будет дана правовая оценка действиям ресурсоснабжающего предприятия. Люди, добросовестно оплачивающие услуги, не должны испытывать неудобства»,— написал господин Бойко в своем Telegram-канале.

Наталья Решетняк

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