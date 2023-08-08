Под Сысертью в ДТП со снегоболотоходом погиб 18-летний парень

В Сысертском районе снегоболотоход вылетел с дороги и врезался в опору линии электропередач, в результате чего один человек погиб, а двое пострадали. Об этом сообщили в пресс-службе УГИБДД по Свердловской области. Инцидент произошел ночью 7 августа около санатория «Луч».

По предварительным данным, 18-летний водитель снегоболотохода «BRP» не справился с управлением, допустив съезд с автодороги и столкновение с опорой ЛЭП. Молодой человек погиб во время госпитализации в больницу. Два 18-летних пассажира с различными травмами были доставлены в больницу Екатеринбурга.

В ГИБДД выяснили, что водитель снегоболотохода не имел права на управление транспортом. К административной ответственности он ранее не привлекался. Сейчас полиция проводит расследование по факту аварии, в ходе которой будет установлено, в каком состоянии находился водитель снегоболотохода.

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